Героиня Шарлиз Терон из "Форсажа" может получить свой спин-офф

Какой-либо официальной информации по съемкам кинокартины пока нет, однако поклонники героини Шарлиз Тероз не теряют надежду на возможное продолжение истории злодейки-хакерши.

В Голливуде появились слухи о том, что возможно появится отдельная кинокартина о талантливой уникальной хакерше Сайфер из "Форсажа", которую сыграла известная голливудская актриса Шарлиз Терон. О возможном спин-оффе накануне заговорили продюсеры "Форсажа".

Вопрос прояснится после выхода на экраны 1 августа 2019 года другого спин-офф "Форсажа" — картина "Хоббс и Шоу", в которой которых рассказывается о событиях, происходящих с героями Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема спустя два года после "Форсажа-8".

Какой-либо официальной информации по съемкам кинокартины пока нет, однако поклонники героини Шарлиз Тероз не теряют надежду на возможное продолжение истории злодейки-хакерши.

Фото: Кадр из х/ф "Форсаж-8"