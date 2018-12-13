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Героиня Шарлиз Терон из "Форсажа" может получить свой спин-офф
Сегодня, 22:10
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KaterinaKono13

Героиня Шарлиз Терон из "Форсажа" может получить свой спин-офф

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Какой-либо официальной информации по съемкам кинокартины пока нет, однако поклонники героини Шарлиз Тероз не теряют надежду на возможное продолжение истории злодейки-хакерши. 

В Голливуде появились слухи о том, что возможно появится отдельная кинокартина о талантливой уникальной хакерше Сайфер из "Форсажа", которую сыграла известная голливудская актриса Шарлиз Терон. О возможном спин-оффе накануне заговорили продюсеры "Форсажа".

Вопрос прояснится после выхода на экраны 1 августа 2019 года другого спин-офф "Форсажа" — картина "Хоббс и Шоу", в которой которых рассказывается о событиях, происходящих с героями Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема спустя два года после "Форсажа-8".

Какой-либо официальной информации по съемкам кинокартины пока нет, однако поклонники героини Шарлиз Тероз не теряют надежду на возможное продолжение истории злодейки-хакерши.  

Фото: Кадр из х/ф "Форсаж-8"

Теги: кино, новости кинематографа, форсаж, форсаж спин-офф, шарлиз терон
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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