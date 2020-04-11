Новый ролик будет приурочен к акции "Спасибо врачам".

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе. Об этом сообщают "РИА Новости".

Новые ролики появятся на официальном сайте мультсериала. При этом там появится видео, составленное из эпизодов "Маши и медведя". Новые эпизоды будут посвящены тому, как с пользой проводить время дома.

Новый ролик будет приурочен к акции "Спасибо врачам".

Ранее американский фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса.

Видео: Youtube/Маша и Медведь