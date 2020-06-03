Режиссёр Алексей Герман-младший снимет фильм о последних годах жизни Ахматовой в Комарово

Режиссёр Алексей Герман-младший планирует снять фильм о последних годах жизни Анны Ахматовой в Комарово. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Уже несколько дней убеждён, что очень хочу снять фильм о последних годах Ахматовой в Комарово. Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, памяти, её гостях, её уходе
написал режиссёр.
Герман-младший отметил, что в истории поэтессы есть универсальная красота. Также режиссёр уже выбрал актрису на главную роль, но пока Герман-младший не раскрывает подробностей своих планов.
Надо начинать сценарий готовить постепенно. Работа большая. Думал не вернусь в Ленинград, а нет...хотя тут проще, ведь нужны лишь улица, дом, скамейка, сосны и люди
говорится в сообщении.
Ранее мы писали про топ самых узнаваемых поэтов.
Фото: Facebook / Алексей Герман
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все