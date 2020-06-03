Режиссёр Алексей Герман-младший снимет фильм о последних годах жизни Ахматовой в Комарово

Режиссёр уже выбрал актрису на главную роль.

Режиссёр Алексей Герман-младший планирует снять фильм о последних годах жизни Анны Ахматовой в Комарово. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Уже несколько дней убеждён, что очень хочу снять фильм о последних годах Ахматовой в Комарово. Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, памяти, её гостях, её уходе написал режиссёр.

Герман-младший отметил, что в истории поэтессы есть универсальная красота. Также режиссёр уже выбрал актрису на главную роль, но пока Герман-младший не раскрывает подробностей своих планов.

Надо начинать сценарий готовить постепенно. Работа большая. Думал не вернусь в Ленинград, а нет...хотя тут проще, ведь нужны лишь улица, дом, скамейка, сосны и люди говорится в сообщении.

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Фото: Facebook / Алексей Герман