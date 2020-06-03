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Режиссёр Алексей Герман-младший снимет фильм о последних годах жизни Ахматовой в Комарово
Сегодня, 17:19
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kraratau27

Режиссёр Алексей Герман-младший снимет фильм о последних годах жизни Ахматовой в Комарово

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Режиссёр уже выбрал актрису на главную роль.

Режиссёр Алексей Герман-младший планирует снять фильм о последних годах жизни Анны Ахматовой в Комарово. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

Уже несколько дней убеждён, что очень хочу снять фильм о последних годах Ахматовой в Комарово. Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, памяти, её гостях, её уходе

написал режиссёр. 

Герман-младший отметил, что в истории поэтессы есть универсальная красота. Также режиссёр уже выбрал актрису на главную роль, но пока Герман-младший не раскрывает подробностей своих планов. 

Надо начинать сценарий готовить постепенно. Работа большая. Думал не вернусь в Ленинград, а нет...хотя тут проще, ведь нужны лишь улица, дом, скамейка, сосны и люди

говорится в сообщении. 

Ранее мы писали про топ самых узнаваемых поэтов. 

Фото: Facebook / Алексей Герман 

 

Теги: алексей герман-младший, ахматова, фильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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