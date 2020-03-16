Накануне Греф вернулся из командировки в Европе.

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции. Глава Сбербанка сделал это по рекомендации властей из-за ситуации с коронавирусом. Накануне Греф вернулся из командировки в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как ответственный руководитель и гражданин он соблюдает требования указа мэра Москвы, - рассказали в пресс-службе.

Также в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов.

Ранее сообщалось, что празднование 75-летия Победы не будут отменять из-за коронавируса.

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