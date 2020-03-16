  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:56
183
matveyvn
Код вставки плеера

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

0 0

Накануне Греф вернулся из командировки в Европе.

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции. Глава Сбербанка сделал это по рекомендации властей из-за ситуации с коронавирусом. Накануне Греф вернулся из командировки в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как ответственный руководитель и гражданин он соблюдает требования указа мэра Москвы, - рассказали в пресс-службе.

Также в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов.

Ранее сообщалось, что празднование 75-летия Победы не будут отменять из-за коронавируса.

YouTube / PWC, ПитерТВ, ют Группа EMCG

Теги: греф, коронавирус, сбербанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии