Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область

По словам начальника Генштаба, потери противника составили 315 человек.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал потери украинских войск при атаках на Курскую область. Об этом он доложил на совещании президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Герасимова, потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Кроме того, уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков. Начальник Генштаба отметил, что продвижение противника вглубь территории на курском направлении было остановлено действиями подразделений прикрытия государственной границы.

Ранее Путин заявил, что в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию.

Видео: kremlin.ru