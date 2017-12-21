Георгий Полтавченко высказался на счет собственной отставки

Губернатор Петербурга доволен своей работой на благо города и не собирается уходить.

Как сообщает “Петербургский дневник ”, Георгий Полтавченко не собирается уходить в отставку. Об этом изданию сообщил сам губернатор во время интервью.

По словам политика, во времена, когда он работал полномочным представителем президента В ЦФО, его тоже постоянно “отправляли в отставку”. Чиновник отметил, что он не обращает внимания на подобные слухи и относится к сплетням спокойно.

Политик заметил, что самое главное для него - это результаты, которых добивается Санкт-Петербург и как жители города реагируют на изменения в регионе. Георгий Полтавченко отметил, что согласно последним статистическим данным, более 60% петербуржцев довольны происходящим. На 2014 год количество “довольных” составляло всего 50 процентов.