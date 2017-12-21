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Георгий Полтавченко высказался на счет собственной отставки
Сегодня, 8:03
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lesjasap
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Георгий Полтавченко высказался на счет собственной отставки

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Губернатор Петербурга доволен своей работой на благо города и не собирается уходить.

Как сообщает “Петербургский дневник”, Георгий Полтавченко не собирается уходить в отставку. Об этом изданию сообщил сам губернатор во время интервью. 
 
По словам политика, во времена, когда он работал полномочным представителем президента В ЦФО, его тоже постоянно “отправляли в отставку”. Чиновник отметил, что он не обращает внимания на подобные слухи и относится к сплетням спокойно. 
 
Политик заметил, что самое главное для него - это результаты, которых добивается Санкт-Петербург и как жители города реагируют на изменения в регионе. Георгий Полтавченко отметил, что согласно последним статистическим данным, более 60% петербуржцев довольны происходящим. На 2014 год количество “довольных” составляло всего 50 процентов.
Теги: георгий олтавченко , губернатор , комментарий , отставка , слухи
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 8:40

    "насчёт отставки". здесь слово "насчёт" - предлог, пишется слитно. существительное "счёт" с предлогом "на" - например, "перевести деньги на счёт" пишется раздельно. (курс русского языка средней школы). надеюсь на понимание.

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