Георгий Полтавченко отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля‍

Губернатор Санкт-Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля. Глава города представит членам законодательного собрания ежегодный отчет о проделанной Правительством работе. Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Георгий Полтавченко выступит во время очередного заседания парламентариев. В повестке дня уже запланирован выход губернатора Северной столицы. В своей речи спикер расскажет о собственных достижениях по благоустройству города и результатах деятельности Смольного за 2017 год.
Стоит отметить, что депутатам предоставили возможность заранее отправить письменные вопросы в адрес градоначальника. Он ответит на них также во время мероприятия.
Фото: Piter.tv