Георгий Полтавченко отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля‍

Глава Санкт-Петербурга объявит парламентариям о результатах работы Администрации города за прошедший год.

Губернатор Санкт-Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля. Глава города представит членам законодательного собрания ежегодный отчет о проделанной Правительством работе. Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Георгий Полтавченко выступит во время очередного заседания парламентариев. В повестке дня уже запланирован выход губернатора Северной столицы. В своей речи спикер расскажет о собственных достижениях по благоустройству города и результатах деятельности Смольного за 2017 год.

Стоит отметить, что депутатам предоставили возможность заранее отправить письменные вопросы в адрес градоначальника. Он ответит на них также во время мероприятия.

Фото: Piter.tv

