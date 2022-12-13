Георгий Мартиросян опроверг информацию о госпитализации

В Telegeram-каналах появились новости о том, что у 75-летнего актёра обнаружены воспалительные процессы.

Российский актёр Георгий Мартиросян опроверг опубликованную в ряде Telegram-каналов информацию о о своей госпитализации в московскую больницу. Ситуацию он прокомментировал в разговоре с телеканалом "360".

Врут, конечно. Мне уже несколько звонков поступило с вопросами о госпитализации. У меня все хорошо. Георгий Мартиросян, актёр театра и кино

Напомним, что по слухам 75-летнего актёра якобы госпитализировали с воспалительными процессами, которые потребовали срочного вмешательства урологов.

Наибольшую известность Мартиросяну принесли роли в серии фильмов "Любить по-русски", сериалах "Воронины" и "Ранетки".

Фото: Global Look Press | Anatoly Lomohov/Russian Look