Генсек НАТО выступил против создания собственной армии ЕС

В Евросоюзе заявили, что потребность в создании армии стала очевидна из-за ситуации в Афганистане.

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг считает, что создание армии Европейского союза способно ослабить Североатлантический Альянс и разобщить Европу. Об этом он сказал в интервью британской газете The Telegraph.

Я приветствую больший вклад в сфере обороны со стороны Европы, но он не должен заменить НАТО. Необходимо удерживать связь между Северной Америкой и Европой. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По его словам, у Запада недостаточно ресурсов, поэтому следует не допустить дублирования функционала, которым обладает Североатлантический Альянс.

Напомним, Верховный представитель дипломатической миссии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил о том, что потребность в создании оборонной системы Европейского союза стала очевидна из-за произошедшего в Афганистане. По его словам, исторические события в Кабуле подтолкнули политическое объединение к разработке собственной концепции по вопросам безопасности "Стратегический компас ЕС". Финальный проект документа будет презентован общественности в октябре или ноябре текущего года. Минимальная численность сил армии может составить пять тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины встать в ряды Североатлантического Альянса представляют опасность для РФ.

Фото: Instagram / jensstoltenberg