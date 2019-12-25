Песков назвал опасным для России стремление Украины в НАТО

В случае интеграции Альянс станет ближе к российским границам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины встать в ряды Североатлантического Альянса представляют опасность для РФ. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Известия".

Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В ходе посещения президентом Украины Владимиром Зеленским США руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО. Однако для этой интеграции Киеву следует выполнить ряд условий. Среди них – реформы по укреплению экономического потенциала и обороны Украины, а также по усилению верховенства права.

Ранее Песков заявил, что дружба Соединенных Штатов и Украина направлена против России. Он отметил, Москва опасается, что поддержка Украины со стороны американских властей может негативно отразиться на конфликте на юго-востоке государства.

Фото: kremlin.ru

