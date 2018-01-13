Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине

Йенс Столтенберг не исключил любого развития обстановки на границе Москвы и Киева.

Генеральный секретарь НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине. Об этом Йенс Столтенберг упомянул во время пресс-конференции в Брюсселе. Там руководитель Североатлантического военного альянса встретился с премьер-министром Болгарии. Спикер уточнил, что следует быть готовым к любому развитию напряженной обстановки.

То, что мы сейчас видим, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. Конечно, мы должны и надеемся на лучшее. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт успокоил журналистов, заметил, что на данный момент НАТО очень внимательно следит за российским поведением в регионе.

Столтенберг: НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты РФ.

Фото и видео: YouTube / NATO News

