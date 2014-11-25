Йенс Столтенберг рассказал о том, как страны НАТО планируют контактировать с Москвой.

Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях. Такое заявление специалист сделал во время пресс-конференции в Риге. Он выступил по результатам первого дня встречи министров внешнеполитических ведомств. Йенс СТолтенберг уверен, что на данный момент такой прозрачности представители Североатлантического альянса со стороны Минска и Москвы не фиксируют.

Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности, пока мы эту прозрачность не наблюдаем. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что руководители МИД стран НАТО выступили в Риге за необходимость диалога с Россией.Общение с Москвой Североатлантический альянс считает жизненно необходимым для себя. При этом стороны будут придерживаться комбинированного подхода к Кремлю. В случае такой необходимости, НАТО готово сдерживать РФ, но при этом генсек открыт ко взаимодействию.

Столтенберг призвал Россию "прекратить эскалацию" на границе с Украиной.

Фото и видео: YouTube / NATO News

