Генпрокурор поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах

Игорь Краснов напомнил о проведении выборов в ДНР, ЛНР Запорожье и Херсонщине.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов дал законодателям из верхней палаты парламента информацию по обеспечению законности, прозрачности и безопасности на региональных выборах, проводимых на новых территориях (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). Чиновник заметил, что дал соответствующее поручение прокурорам на местах.

В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным. Игорь Краснов, генпрокурор России

Эксперт добавил, что в 2022 году опыт надзорного сопровождения избирательных кампаний в стране позволил Генеральной прокуратуре и ЦИК обеспечить надлежащий уровень законности в ходе единого дня голосования. Игорь Краснов уверен в том, что удалось пресечь незаконные и противоправные попытки деструктивных сил повлиять на результаты выборов.

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Фото и видео: Совет Федерации