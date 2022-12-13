Краснов: для подбора замены импортных лекарств больным детям стали применять телемедицину

Генеральная прокуратуру рассказала о надзорной деятельности в сфере здравоохранения.

Российское министерство о здравоохранению при участии Генеральной прокуратуры скорректировало процедуру подбора лекарств для детей с редкими заболеваниями. Соответствующее заявление в рамках выступления с ежегодным отчетом перед российскими сенаторами сделал генеральный прокурор страны Игорь Краснов. Чиновник добавил, что такого результата удалось достичь в условиях западного санкционного давления на страну.

Скорректирован механизм обеспечения несовершеннолетних. С помощью телемедицины детям оперативно подбирают необходимые препараты, в том числе отечественного производства, что существенно сокращает сроки начала лечения. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт добавил, что прокуроры на местах продолжают вести работу по восстановлению прав детей-льготников на государственное лекарственное обеспечение, технические средства реабилитации, а также санаторно-курортное лечение.

Краснов: необоснованный рост цен на продукты и стройматериалы не допущен.

Фото и видео: Совет Федерации