Игорь Краснов рассказал о работе по выявлению нарушений.

Генпрокурор пообещал системно исправлять ситуацию в местах лишения свободы. Соответствующее заявление сделал глава надзорного ведомства Игорь Краснов, отвечая на вопросы российских сенаторов. Чиновник выступил перед законодателями в парламенте в рамках ежегодного отчета о проделанной за год работе. Он прокомментировал проблемы, связанные с нарушениями в тюрьмах и СИЗО. В текущий момент, по словам генпрокурора, в сфере "кардинально перестроен" надзор ведомства.

Вы все прекрасно знаете, что данная проблема возникла не сегодня, не вчера, поэтому мы будем системно исправлять ситуацию. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Генпрокуратура организовала переаттестацию всех работников, которые отвечали за данную отрасль надзора. При необходимости были одобрены на местах кадровые решения, а многие сотрудники переведены на другие позиции. Частично представителей ведомства освободили от занимаемых постов. Регулярно Генпрокуратура проводит выезды и проверки на местах. В тому случае, если из мест лишения свободы поступают жалобы, то эти сведения проверяются в рамках закона. При этом в стране закреплен особый порядок рассмотрения обращений таких лиц.

Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации