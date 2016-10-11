Генпрокуратура проверит соглашение Смольного о строительстве ЗСД

Представители "Справедливой России" требуют Юрия Чайку заняться конфликтом по вопросу с петербургской ЗСД.

Пресс-служба политической партии “Справедливая Россия” рассказали о предложенной инициативе рассмотреть соглашение по строительству ЗСД с точки зрения злоупотребления служебным иполномочиями чиновниками из Смольного. К такому мнению пришли представители партии, получив на руки документацию по договору между властями Санкт-Петербурга и ООО “Магистраль северной столицы”. Отмечается, что информация получена из конфиденциальных источников.

Депутаты “Справедливой России” считают, что данное соглашение противоречит интересам петербуржцев и города. Они обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы он помог разобраться в данном вопросе. Из городской прокуратуры пришел официальный отказ в рассмотрении просьбы, однако, парламентарии перенаправили обращение на имя генпрокурора России Юрию Чайке. Заявители считают ответ Бастрыкина незаконным и необоснованным.

В настоящее время депутаты ждут ответа от адресата.