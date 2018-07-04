Генпрокуратура будет жёстко пресекать незаконные акции протеста

Замгенпрокурора заявил о применении всех средств реагирования.

Заместитель генпрокурора Александр Буксман призвал прокуратуру "жестко пресекать действия организаторов и участников несогласованных акций". Об этом заместитель главы ведомства заявил во время заседания коллегии.

По мнению Буксмана, необходимо реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан. Избирательные участки должна быть обеспечены вплоть до антитеррористической защищенности. Для этого нужно использовать весь арсенал средств реагирования, заключил замгенпрокурора.

Субботняя акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму побила рекорд по количеству задержанных. По данным "ОВД-Инфо", в участки были доставлены 1400 человек. Также были задержаны многие лидеры оппозиции, включая Алексея Навального, арестованного еще до мероприятия. В московские городские суды направлено 203 протокола об административных правонарушениях.

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