Генподрядчик "Лахта-центра" вновь подвергся обыскам

Компании, управляющей строительством "Лахта-центра", вновь придется пройти через обыски ФСБ.

ФСБ снова проводит обыски в офисе представительства генерального подрядчика организации ”Лахта-центр”. Проверка проходит в доме номер 26А на улице Шателена. По словам очевидцев, сотрудники спецслужбы ведут себя достаточно жестко.

Напомним, что в сентябре компания уже привлекала внимание ФСБ. Тогда обыски были связаны с делом о незаконном выводе за границу сотни миллиардов рублей. У компании изъяли бухгалтерские документы, которые могли пролить свет на данную проблему. Тогда же на допрос были вызваны некоторые сотрудники. Повторится ли ситуация сейчас - неизвестно.