Генконсул Норвегии в Петербурге Халворсен покинет свой пост в августе

Генеральный консул Норвегии в Петербурге Даг Малмер Халворсен покинет свой пост в августе этого года. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.
На данный момент неизвестно, кто займет пост генконсула в августе. По словам руководителя отдела культуры и коммуникации Генконсульства Екатерины Лавринайтис, информация будет позже.
В июле генконсул Норвегии уже успел попрощаться с администрацией Петербурга, уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым, представителем МИД России в городе и с председателем Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым.
Ранее мы писали, что генконсул Турции в Петербурге умер на 57-м году жизни.
Фото: lenobl.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все