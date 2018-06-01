Генконсул Норвегии в Петербурге Халворсен покинет свой пост в августе

Даг Малмер Халворсен занимал этот пост с 1 сентября 2017 года.

Генеральный консул Норвегии в Петербурге Даг Малмер Халворсен покинет свой пост в августе этого года. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

На данный момент неизвестно, кто займет пост генконсула в августе. По словам руководителя отдела культуры и коммуникации Генконсульства Екатерины Лавринайтис, информация будет позже.

В июле генконсул Норвегии уже успел попрощаться с администрацией Петербурга, уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым, представителем МИД России в городе и с председателем Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым.

Ранее мы писали, что генконсул Турции в Петербурге умер на 57-м году жизни.

Фото: lenobl.ru