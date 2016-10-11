В Смольном продлили генплан города на три года

В Санкт-Петербурге ввели изменения в Генеральный план города.

В Санкт-Петербурге 3 ноября, в Смольном состоялось заседание комиссии по подготовке изменений в Генплан под председательством вице-губернатора Игоря Албина. Комитет по градостроительству и архитектуре выдвинул предложение внести правки в сроки Генерального плана Санкт-Петербурга. В итоге данный вопрос стал главной темой на заседании.

Генеральный план имел расчетным сроком реализации проектных решений 2018 год. Общий же срок действия плана прекратится через 20 лет после его принятия. Однако расчетный период действующего генплана было решено перенести на три года вперед, то есть на 2021 год. Окончание работ по проекту перенесут на год – на сентябрь 2019 года вместо сентября 2018. Такие изменения произошли из-за введенных правок в в федеральном законодательстве.

В настоящее время комитет занимается проектирование нового долгосрочного Генерального плана Санкт-Петербурга. Теперь он будет рассчитан до 2028 года с перспективой до 2048 года.