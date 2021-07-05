Отставной генерал ВСУ сравнил военный потенциал РФ и Украины

По его словам, Украине не стоит хвастаться, что у нее что-то есть.

Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян сравнил военный потенциал Российской Федерации и Украины. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "НАШ".

По его словам, что возможности армии РФ значительно превосходят украинские. Иное мнение Мартиросян посчитал обманом.

Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы не было, Россия и Украина - как великан и карлик. Вилен Мартиросян, генерал ВСУ

Он также отметил, что Украине не стоит хвастаться, что у нее что-то есть, и задался риторическим вопросом, кого хотят обмануть в Киеве. Мартиросян добавил, что на территории государства в настоящее время проживают слишком много людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к Украине и ненависти к РФ.

Ранее заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что при правительстве Украины Крым превратился в "помойку".

Видео: Youtube/НАШ