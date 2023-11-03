Генерал Даниэль Хагари: Армия обороны Израиля завершила окружение Газы

Даниэль Хагари рассказал о развитии ситуации в анклаве Палестины на Ближнем Востоке.

Израильские Вооруженные силы (ЦАХАЛ) в ходе своей наземной операции против радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы - крупнейшего города в одноименном палестинском анклаве. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал бригадный генерал, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Чиновник пояснил, что военнослужащие еврейского государства проводят сражения лицом к лицу с противниками. При этом, даже если бои остаются тяжелыми, то армия Израиля все равно в них побеждает.

Закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа. Наши бронетанковые войска вместе с ВВС атакуют командные пункты, пусковые установки и террористическую инфраструктуру. Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

В пресс-службе ЦАХАЛ призвали мирных жителей проявить стойкость и терпение в ближайшие недели.

Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Israel Defense Forces