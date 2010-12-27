Гендиректора строительной компании "Ленспецстрой" арестовали

По версии следствия, глава компании обманул около тысячи дольщиков!

Вечером 9 августа, Куйбышевский районный суд взял под стражу главу компании "Ленспецстрой" Дмитрия Астафьева. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректора строительной компании обвиняют в "мошенничестве в особо крупных размерах". По версии следствия, глава компании обманул около тысячи дольщиков.

По словам Ведомства, Дмитрий Астафьев под предлогом возведения новых жилых домов во Всеволожском районе Ленинградской области, обогатился за счет вкладов дольщиков. Общая сумма такого сомнительного "дохода" составила почти 490 миллионов рублей.

В данный момент Дмитрий Астафьев помещен в СИЗО-4.

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