Гендиректора коммерческой компании осудили за попытку дачи взятки

Женщина незаконно разместила рекламную конструкцию и была вызвана к правоохранителям.

В Петербурге осудили гендиректора коммерческой компании, Юлию Богданову. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Колпинского района, предпринимательницу признали виновной в покушении на мелкое взяточничество.

Установлено, что женщина незаконно разместила рекламную конструкцию, из-за чего и была вызвана в правоохранительные органы для дачи объяснений. Гендиректору грозил административный протокол за нарушение, но Богданова решила вовсе избежать ответственности и передала должностному лицу взятку. Правоохранитель от денег отказался, а предпринимательница стала фигурантом уголовного дела.

Мировой судья судебного участка № 74 Колпино учел, что Богданова ранее не судима, и назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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