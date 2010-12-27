Гендиректора фирмы и его 19-летнюю жену связали и обокрали во Всеволожске

Известно, что преступники угрожали пистолетом владельцам квартиры, а их руки они перевязали скотчем.

Неизвестные ограбили дом генерального директора одной из строительных фирм в городе Всеволожске Ленинградской области, предварительно связав его с женой скотчем. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

26 февраля в 1:30 в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился гендиректор компании. 37-летний мужчина сообщил стражам порядка, что вечером 25 февраля он вместе со своей 20-летней женой вошел в квартиру. Там пару поджидали трое неизвестных в масках.

Известно, что преступники угрожали пистолетом владельцам квартиры, а их руки они перевязали скотчем. После чего, угрожая расправой, грабители заставили своих жертв открыть сейф, расположенный в спальной комнате.

Оттуда незнакомцы вытащили 1 млн рублей, гладкоствольный карабин "Сайга-12К", банковские карты и ключи.

После чего преступники скрылись с места преступления. Жертвы не пострадали. Ведется расследование.

Источник: сетевое издание "Мойка78"