Гендиректор компании в Кингисеппе попал под уголовное дело за невыплату зарплат сотрудникам

Руководитель более двух месяцев не оплачивал труд работников.

Кингисеппские межрайонные следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО "Фактор". Как сообщили в пресс-службе следкома Ленобласти, фигурантом дела стал гендиректор компании, который не оплачивал труд своих работников более двух месяцев.

Следствие полагает, что общая сумма образовавшейся задолженности превысила 347 тысяч рублей, право работников на вознаграждение за труд было нарушено. Следователи принимают меры к погашению задолженности перед сотрудниками компании, а также устанавливают причины и условия, способствующие совершению гендиректором преступления. По делу собираются и закрепляются доказательства.

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Фото: Piter.TV