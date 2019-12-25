Гендиректор "Зенита" рассказал о контроле игроков во время самоизоляции

Весь основной состав сине-бело-голубых тренировался в Петербурге.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью изданию "Спорт уик-энд" рассказал, как в клубе следили за тем, чтобы все футболисты сине-бело-голубых соблюдали режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.

Мы очень жестко контролировали соблюдение всех требований по режиму самоизоляции. Некоторые легионеры задавали вопрос, нельзя ли провести это время на родине. Но мы им говорили, что если они уедут, то могут не вернуться. Все приняли новые условия работы, получили индивидуальные тренерские задания. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, 15 мая "Зенит" возобновил тренировки на базе клуба. В них принимает участие весь основной состав сине-бело-голубых. Отмечается, что на занятиях игроки между собой практически не пересекаются. По итогам тестов на коронавирус не было ни одного положительного результата.

Ранее Александр Медведев рассказал о новом контракте Сергея Семака.

Фото: fc-zenit.ru