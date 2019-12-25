Гендиректор "Зенита" рассказал, когда команда вернется к полноценным тренировкам

На данный момент сине-бело-голубые проводят индивидуальные занятия.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о поэтапном возвращении команды к полноценному тренировочному процессу перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

Тренировки начнутся тогда, когда выйдет регламент возобновления сезона чемпионата России. Это случится в ближайшее время. В соответствии с тем, что нерабочий режим закончен, с соблюдением утвержденного регламента инфекционной безопасности, у нас есть индивидуальной доступ для футболистов на базу. Сейчас игроки проходят физические и инфекционные тесты, а также выполняют упражнения. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, 15 мая "Зенит" возобновил тренировки на базе клуба. В них принимал участие весь основной состав сине-бело-голубых. Отмечается, что на занятиях игроки между собой практически не пересекались. По итогам тестов на коронавирус не было ни одного положительного результата.

Ранее Александр Медведев рассказал о контроле игроков "Зенита" во время самоизоляции.

Фото: fc-zenit.ru