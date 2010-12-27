Гендир Зенита: "Пиво с хорошей едой на стадионах сделает просмотр матча более приятным"

Гендиректор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев поддержал идею продажи пива на стадионах. Об этом он заявил на ПМЭФ, передает корреспондент Piter.TV.
Если пиво с хорошей едой будет на стадионах, это сделает просмотр матча еще более приятным.
Александр Медведев
С 1 января 2015 года на спортивных объектах России запрещено продавать пиво. Закон не действовал во время ЧМ-2018 . В конце мая эту же идею поддержал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Ранее футбольный клуб "Зенит" попал в рейтинг двадцати лучших клубов по версии УЕФА.
Фото: pixabay
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