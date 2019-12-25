Гендиректор "Зенита" Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления сезона РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, какую дату возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) можно считать крайней.

"Самая крайняя дата возобновления чемпионата - 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов -15 июля. Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень. Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Мне кажется, что предложение досрочно завершить сезон было непродуманным. Думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать этот вопрос до тех пор, пока чемпионат можно доиграть", - сказал Медведев в интервью агентству "ТАСС".