Эдуард Пичугин прокомментировал важность выборов президента России.

Генеральный директор киностудии “Ленфильм” призывает всех россиян голосовать. По мнению спикера, это один из наиболее важных и ответственных моментов в жизни человека. Отношением представителя правления Союза кинематографистов Эдуарда Пичугина поинтересовалось издание “Полиэксперт”.

Деятель культуры однозначно ответил на вопрос о том, стоит ли идти на мартовские выборы. Специалисты отметил, что идти нужно всем обязательно, иначе вы не будете принимать участия в выборе главы государства, а за вас это сделают другие.

Пичугин рассказал, что приведет на избирательный участок всех совершеннолетних членов семьи. Лично он уже определился со своим кандидатом - его выбор пал на Владимира Путина.



Знаете, как футболе, на вопрос, хорошо играют или плохо, отвечают – смотри на табло - результаты все видны. Так и Путин проявил себя в своих делах. Ему уже ничего не нужно доказывать, результат налицо кинематографист Эдуард Пичугин

Напомним, что выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Проголосовать можно будет с 8 часов утра до 20 часов вечера.

