В Петербурге введут ограничения на транспортное движение и остановку во время ПМЭФ-2018

Для петербургских водителей будут введены ограничения движения из-за проведения петербургского международного экономического форума.

В Петербурге с 24 по 26 мая водители столкнутся с ограничениями движения из-за проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает дирекция по организации дорожного движения.

Ограничения движения и парковки в период проведения ПМЭФ

Ограничения для движения и парковки будут введены в месте проведения ПМЭФ-2018, а именно у здания "Экспофорума" и в центре аккредитации на Пулковском шоссе, 60 (Outlet Village Пулково).

Отмечается, что стоянки для гостей и участников ПМЭФ-2018 будут около домов №23-25 по Пулковскому шоссе и на стоянке петербургского аэропорта.

Сообщают, что ожидается затрудненное транспортное движение у Московского и Финляндского вокзалов, центра деловой авиации "Авиа Групп Норд" и центра бизнес-авиации "Пулково-3". Также ограничения в остановке и движении будут в районе дома №1 по площади Победы или дома №6 по Стартовой улице. Также неудобства для водителей могут возникнуть в центре города: у гостиниц на Большой и Малой Морской улицах, Невском проспекте, улице Кораблестроителей и вдоль дома №4а по Гончарной улице.

Остановки для шаттлов в период проведения ПМЭФ

У некоторых станций метро будут специальные остановки для шаттлов. У станции метро "Московская" будет выделена остановка вблизи с домом №205 по Московскому проспекту и дома №214 по Демонстрационному проезду. По такой же схеме установят остановки у метро "Проспекта Ветеранов", около дома №19 по Дачному проспекту.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 400 автобусов оснащены системой Wi-Fi.

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