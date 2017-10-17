Газманов попал в аварию в Пермском крае

В сети появилось видео и фото с места происшествия.

Олег Газманов накануне вечером, 16 октября, попал в аварию в Пермском крае.

Газманов и его команда на автомобилях ехали в Пермь, где у артиста должен состояться 18 октября концерт, и на мосту через реку Яйва автомобиль влетел в две большие ямы. Артист сообщил, что из одной ямы торчала арматура. Автомобиль певца пробил сразу два колеса. Пока водитель менял колеса, артист записал видеообращение с призывом быть аккуратней на этом месте и прислал точные координаты. "Усольский р-н, Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!!", - пишет Олег.

Фотографии с места происшествия и видеообращение певец разместил на своей страничке в Instagram. Поклонники и подписчики Газманова написали много теплых отзывов. "Осторожнее ребята! Слава богу что вы живы и здоровы ) это главное!", "Олег Михайлович, спасибо за предупреждение! В понедельник той же дорогой еду.", "Слава Богу, что все живы-здоровы! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и охраняет Вас и Ваших родных и близких! Будьте в дороге предельно осторожны, берегите себя!", - вот только некоторые из них.

Видео и фото: Instagram/oleggazmanov