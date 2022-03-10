Гаврилов назвал мотивом спецоперации возможность создания Киевом "грязной" ядерной бомбы

Российский дипломат рассказал, что создание Киевом атомной бомбы - было вопросом времени.

Представитель российской делегации на переговорах в Вене по тематике военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов назвал мотивом проведения специальной операции на Украине возможность создания киевским режимом "грязной" ядерной бомбы. Такое мнение специалист огласил во время выступления в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Один из мотивов, которые подвигли РФ приступить к спецоперации, - это опасность создания атомной бомбы. Не только грязной, технологии у них, как говорят наши руководители, были, есть, вопрос только был во времени. Константин Гаврилов, дипломат РФ в Австрии

YouTube заблокировал канал "Соловьев Live".

Фото и видео: YouTube / Урал LIVE