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Гаврилов назвал мотивом спецоперации возможность создания Киевом "грязной" ядерной бомбы

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Российский дипломат рассказал, что создание Киевом атомной бомбы - было вопросом времени.

Представитель российской делегации на переговорах в Вене по тематике военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов назвал мотивом проведения специальной операции на Украине возможность создания киевским режимом "грязной" ядерной бомбы. Такое мнение специалист огласил во время выступления в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Один из мотивов, которые подвигли РФ приступить к спецоперации, - это опасность создания атомной бомбы. Не только грязной, технологии у них, как говорят наши руководители, были, есть, вопрос только был во времени.

Константин Гаврилов, дипломат РФ в Австрии

YouTube заблокировал канал "Соловьев Live".

Фото и видео: YouTube / Урал LIVE

Теги: константин гаврилов, соловьёв live, ядерная бомба, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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