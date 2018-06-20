Гарик Харламов взорвал интернет конкурсом на повтор звуков из его выступления

Шоумен пообещал подарить машину тому, кто повторит эти звуки.

Гарик Харламов опубликовал в Instagram ролик, в котором он произносит набор непонятных звуков во время своего выступления в Comedy Club. Шоумен пообещал подарить машину тому, кто сможет повторить это.

За несколько часов пост набрал более 600 тысяч отметок "Нравится". Многие подписчики Харламова отметили, что это невыполнимая задача. Они пошутили, что "такое даже диктофон повторить не сможет" и "если долго не выключать, то можно вызвать древних духов майя". Нашлись и те, кто решил повторить набор звуков в комментариях. Получилось: "Дапогытц- дапогатис-бдыптилатя" или "Дабогататысьбодакытысьбптятя".

Ранее мы писали, что в России появится голосовой помощник "Санёк" для любителей выпить.

Видео: Instagram / garikkharlamov