Юрий Гальцев сыграет главную роль в спектакле "Дом"

13 сентября в театре эстрады им. Райкина состоялась пресс конференция по случаю начала нового сезона.

В следующем году исполнится 10 лет как театр возглавляет заслуженный артист России Юрий Гальцев и эту дату участники события тоже упомянули в положительном ключе, встретив Юрия аплодисментами и поздравлениями.



Вот что говорит сам юбиляр: "Когда я пришел, можете себе представить, здесь была выставка кошечек.

Здесь были кошки и я с начала думал, что это зоопарк был, на полном серьезе. У всех были клетки и там кошечки, они меняли их между собой, обменивали. После ремонта мне разрешили набрать курс и я считаю это самым счастливым временем моего правления в театре. Потому что к моему удивлению было 70 человек на место в театральной академии и мне разрешили набрать именно эстрадный курс", - вспоминает заслуженный артист России.





На пресс конференции участники так же вспомнили полюбвшиеся зрителям спектакли театра эстрады и рассказали о новой постановке пьесы Евгения Гришковца "Дом", премьера которой состоится в конце октября:



"У нас есть такой спектакль, который называется "Для своих". Этот спектакль назвал я, простите, что я так не скромно веду себя.

Но спектакль и для эстрады, потому что хотелось бы, чтоб мои ребята увидели меня в другом ракурсе. Я никогда не пел свои песни, потому что кроме песни "Ух ты из бухты" никто ничего не знает. Или там "Поехал брат к сестре". Я впервые беру главную роль, потому что обычно хорошо подыгрываю и как руководитель должен смотреть на всё со стороны. У нас вместе с Олегом Николаевичем были большие переговоры с Женей Гришковцом, потому что он очень педантный и интересный человек , как мне кажется, очень тщепетильный. Его пьеса играется только в одном театре МХАТе на малой сцене и это та же пьеса "Дом. Я попросил Женю, чтобы он пошел на встречу. Он ответил "С удовольствием играйте", - рассказывает Гальцев.





Вот что говорит о пьесе режиссер постановки Олег Куликов: "Маленький мальчик выдумал себе в детстве мечту. Он мечтал о доме. О том, чтобы у него был дом, большой с окнами, балконами, чтобы у него был сад. В детстве это не получилось. С этой мечтой он жил долгие годы. И наконец ему стукнуло 50 лет и он решил, что дальше затягивать уже невозможно", - рассказывает актер и режиссер Олег Куликов.



Так же Олег Николаевич в интервью нашему каналу добавил, что "О будущем не говорят, но сейчас уже есть следующие желания и договоренности с одним из театров нашего города, где Бог даст, с нового года я приступлю к новой работе".



А премьеру пьесы "Дом" питерские зрители смогут увидеть 28 и 29 октября в театре эстрады имени А. Райкина.



Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.



Видео: канал Piter.TV