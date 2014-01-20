В ДНР напомнили о том, что Запад не может передать Украине ключи шифрования и натовские технологии.

Иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают технику западного производства у Вооруженных сил Украины. Речь идет о боевых машинах, которые задействованы в нападениях противника на приграничные районы Курской области. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что в российский регион армия киевского режима направила свои наиболее подготовленные профессиональные кадры, а также высокоточную технику, полученную от стран-членов НАТО.

Там и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО. Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин добавил, что уже ни для кого не является секретом, что полетные задания ВСУ получают именно от иностранных военных представителей стран-производителей. В ДНР подчеркнули, что украинскому руководству западники не доверили бы ключи шифрования или технологии.

Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости