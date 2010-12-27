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ГУП "Водоканал СПб": подтопления на улицах устранены
Сегодня, 10:07
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ГУП "Водоканал СПб": подтопления на улицах устранены

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ЧП случилось из-за ливня 3-го июля.

В четверг, 4 июля, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил о том, что последствия ливня, который прошел вечером 3 июля,  удалось устранить. Об этом предприятие рассказало на своем официальном сайте.

С 16:30 до 18:00 Петербург накрыло ливневыми дождями. Также прошла гроза. В результате затопленными оказались улицы, подземные переходы, ЗСД.

В период непогоды "Водоканал" обработал 266 заявок. Петербуржцы сообщали о подтоплениях и возникновении засоров в канализационных сетях. По заявкам выехало 68 бригад. Они прочистили ливневую канализацию и откачали воду, а также открыли крышки смотровых канализационных колодцев для того, чтобы ускорить отвод скопившейся воды. 

Основная масса воды ушла около 20:30. 

Сейчас специалисты предприятия проводят дополнительную диагностику ливневой канализации во всех районах города. По прогнозу жителей города в скором времени вновь ожидают дожди.  

Ранее Piter.TV сообщил об извержении Ключевского вулкана на Камчатке

Фото: vk.com/spb_today

Теги: водоканал, дождь, подтопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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