ГУП "Водоканал СПб": подтопления на улицах устранены

ЧП случилось из-за ливня 3-го июля.

В четверг, 4 июля, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил о том, что последствия ливня, который прошел вечером 3 июля, удалось устранить. Об этом предприятие рассказало на своем официальном сайте.

С 16:30 до 18:00 Петербург накрыло ливневыми дождями. Также прошла гроза. В результате затопленными оказались улицы, подземные переходы, ЗСД.

В период непогоды "Водоканал" обработал 266 заявок. Петербуржцы сообщали о подтоплениях и возникновении засоров в канализационных сетях. По заявкам выехало 68 бригад. Они прочистили ливневую канализацию и откачали воду, а также открыли крышки смотровых канализационных колодцев для того, чтобы ускорить отвод скопившейся воды.

Основная масса воды ушла около 20:30.

Сейчас специалисты предприятия проводят дополнительную диагностику ливневой канализации во всех районах города. По прогнозу жителей города в скором времени вновь ожидают дожди.

Ранее Piter.TV сообщил об извержении Ключевского вулкана на Камчатке.

Фото: vk.com/spb_today