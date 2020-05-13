По данным инсайдеров, раздача в EGS официально откроется в 18:00 по московскому времени в четверг, 14 мая.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что Epic Games Store намерен бесплатно раздать пользователям GTA-5. Об этом сообщает портал Gamepressure.

По данным инсайдеров, раздача в EGS официально откроется в 18:00 по московскому времени в четверг, 14 мая. Отметим, что сам магазин Epic Games Store соответствующую информацию пока никак не комментировал.

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360, но в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One.

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Видео:Rockstar Games/YouTube