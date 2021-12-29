ГП направила в суд дело участника нападения на десантников Псковской дивизии в Чечне

Мужчина подозревается в участии в ОПГ под руководством Хаттаба и Шамиля Басаева.

Генеральная прокуратура России направила в Шатойский районный суд суд дело участника нападения на десантников Псковской дивизии в Чечне. Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства. Речь идет о расследовании, проводимом в отношении участника банды боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статье 317 УК РФ (за посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности лиц по охране общественного порядка) пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Следствие полагает, что фигурант уголовного дела, находясь в составе преступной банды участвовал в вооруженном мятеже. Инцидент зафиксирован в феврале и марте 2000 года около населенного пункта Улус-Керт. В результате трагедии погибли 84 человека, еще четверо получили ранения.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова.

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