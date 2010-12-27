Лихачам на дорогах придется заплатить 5 тысяч рублей

В Госавтоинспекции разработали законопроект, который вводит штраф за опасное вождение.

В Госавтоинспекции разработали законопроект, который вводит штраф за опасное вождение. Штраф составит пять тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность - штраф в размере 5 тыс. рублей. Михаил Черников, глава Госавтоинспекции

Черников отмечает, что в Госдуму внесли и другие законопроекты, касающиеся вопросов безопасности на дорогах. Например, при нарушении правил движения через ж/д пути, штраф увеличат до пяти тысяч рублей. Также Минтранс планирует установить ответственность перевозчиков за нарушение режима труда и отдыха водителей.

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