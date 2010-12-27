На Пискаревском водитель "ГАЗ" врезался уборочную технику и погиб

Петербуржец умер на месте от полученных травм.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 9 мая произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля "ГАЗ" врезался в уборочную технику марки "ЗИЛ". Виновник аварии скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Об этом сообщает "Росбалт".

Машинист дорожной службы не ожидал "нападения" со стороны другого участника движения. Во время инцидента "ЗИЛ" занимался поливкой уличных ограждений. Однако, около 171 дома по Пискаревскому проспекту на него был совершен наезд. Очевидцы рассказали, что "ГАЗ" влетел в препятствие на полной скорости.

Правоохранительные органы установили, что погибшим был 38-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.tv

