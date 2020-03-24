  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:42
129
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Футболисты "Локомотива" ушли на карантин

0 0

Все тренировки на базе в Баковке отменены.

Руководство московского "Локомотива" приняло решение отправить всех игроков на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Все запланированные тренировки на базе в микрорайоне Баковка отменены. Футболисты будут поддерживать физическую форму в домашних условиях. Также в своем заявлении "Локомотив" призвал всех болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Ранее защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес заявил о том, что в клубе продолжались тренировки несмотря на паузу в чемпионате России до 10 апреля.

Видео: You Tube / ФК "Локомотив" Москва

Теги: карантин, коронавирус, фк локомотив
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии