Футболисты "Локомотива" ушли на карантин

Все тренировки на базе в Баковке отменены.

Руководство московского "Локомотива" приняло решение отправить всех игроков на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Все запланированные тренировки на базе в микрорайоне Баковка отменены. Футболисты будут поддерживать физическую форму в домашних условиях. Также в своем заявлении "Локомотив" призвал всех болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Ранее защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес заявил о том, что в клубе продолжались тренировки несмотря на паузу в чемпионате России до 10 апреля.

Видео: You Tube / ФК "Локомотив" Москва