Футбол и бег перекроют Крестовский остров

Водителей просят заранее планировать маршрут.

В воскресенье, 9 сентября ввиду проведения футбольного матча на стадионе "Санкт-Петербург" а также открытого чемпионата города по бегу на Крестовском острове вводятся ограничения движения. Об этом информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Движение транспорта будет прекращено с 15:00 до 23:00 на участке Теннисной аллеи от Центральной аллеи до Батарейной дороги и Велосипедной аллеи от Центральной аллеи до Батарейной дороги. На это время будут установлены дорожные знаки "Въезд запрещён" на участке Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Также ввиду проведения открытого чемпионата Петербурга по бегу на 100 км и 50 км по шоссе с 7:00 до 19:00 движение транспорта по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к набережной Гребного канала будет ограничено. Отмечается, что закроют две крайние правые полосы движения.

Напоминаем, что 9 сентября в 18:00 на арене "Санкт-Петербург" пройдет товарищеский матч "Зенит"- "Кайрат".