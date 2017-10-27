Фронтмен Kasabian Том Мейган покинул группу

Артист хочет сфокусироваться на собственной жизни.

Фронтмен группы Kasabian Том Мейган покинул группу. Об этом сообщили журналисты из The Guardian со ссылкой на официальное заявление участников музыкального коллектива.

Том Мейган уходит из Kasabian по взаимному согласию. Он долгое время боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение заявление артистов

Напомним, что Мейган основал Kasabian в конце 90-ых годов. Коллектив стал одной из самых узнаваемых британских инди-рок групп. В нее вошли басист Крис Эдвардс, барабанщик Ян Мэттьюс и гитарист Серджио Пиццорно. Последний релиз музыканты выпустили в 2017 году. Альбом получил название "For crying out loud".

Сейчас Том Мейган хочет сконцентрироваться на том, чтобы "повернуть свою жизнь в нужное русло".

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