Фристайлистка Комиссарова подала в суд петербурга на испанскую клинику

Медики не смогли поставить пациентку на ноги, забрав у нее 50 млн рублей.

Спортсменка, которая выступала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, подала исковое заявление в отношении испанской клиники. По информации от пострадавшей, врачи обещали вылечить травмированную фристайлистку и поставить ее на ноги. Однако, иностранцы утверждают, что не делали данных заявлений. Они занимались тем, что учили россиянку приспосабливаться к новой жизни со сломанным позвоночником. Известно, что курс реабилитации женщина после международных игр решила проводить в клинике доктора Блюма.

В результате судебное заседание будет проведено в Петербурге, в Невской районной инстанции. Истица отметила, что вложила в выздоровление более 50 миллионов рублей, а обещанного так и не получила. Теперь спортсменка требует ей вернуть 56 миллионов, шесть из которых - компенсация морального вреда. В свидетелях у уроженки Ленинградской области заявлена еще одна пациентка клиники.

Фото: Piter.tv