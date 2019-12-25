Жан-Ив Ле Дриан назвал условия, которые Париж выдвинул талибам.

Франция отказалась признавать новое правительство талибов в Афганистане. Об этом в эфире местного телеканала France 5 рассказал глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Чиновник заметил, что руководство радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) лжет мировому сообществу, поэтому с ними Париж не хочет иметь никаких отношений.

Мы ждем от них действий. Мы выдвинули ряд условий. Они не раз говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам беспрепятственно покинуть страну, и говорили об инклюзивном и представительном правительстве. Но они лгут. Результата нет. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

В перечней условий, которые французское правительство направило талибам, значится возможность беспрепятственного выезда из Афганистана всех желающих, разрешение поставок гуманитарной помощи в районы, которые напрямую не контролируются боевиками, а также соблюдение прав женского населения. Париж требует от талибов отказаться от любого сотрудничества с "Аль-Каидой". (запрещенная на территории России террористическая организация).

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