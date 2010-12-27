Фотографии полуголого Градского с молодой женой потрясли сеть

Пользователи сети бурно обсуждают фотографии Александра Градского с молодой женой на отдыхе. Формы знаменитого исполнителя весьма шокировали интернет-пользователей.

В сети появились фотографии Александра Градского с актрисой Мариной Коташенко на отдыхе. Формы артиста шокировали интернет-общественность.







СМИ сообщают, что снимки были сделаны еще несколько лет назад. Пользователей возмутил внешний вид Градского, некоторые даже назвали его жирным свином, а жену артиста обвинили в меркантильности, мол надо же так любить деньги, чтобы жить с таким мужчиной. Недовольство вызвала и разница в возрасте между Александром и Мариной - 31 год.



Напоминаем, что в ноябре Александр Градский отметит свое 68-летие.



Фото: Инстаграм/mir_znamenit, ВКонтакте/Александр Градский

