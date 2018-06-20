Фотографа Давида Френкеля просят быть в полицейском участке за участие в акции феминисток

Петербуржца вызывали к представителям закона первого апреля.

Петербургского фотографа Давида Франкеля вызвали на допрос в правоохранительные органы. По данным самого деятеля искусства, причиной стало его участие в акции феминисток, приуроченного к восьмому марта. Там мужчина работал и освещали событие по просьбе редакции "Медиазоны".

Напомним, что в рамках мероприятия активистки Северной столицы собрались около ЗАГСа и положили на ступенях здания голого мужчину, усыпав его тело тюльпанами. таким образом, женщины отреагировали на насильственные поздравления сторонников движения "Сеть" в Международный женский день. Ранее молодые люди ворвались в женское кафе "Симона" с цветами.

Отметим, что на данный момент Франкелю не объяснили, какой именно из законов он нарушил.

Фото: Piter.tv