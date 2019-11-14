Видео: На КАД столкнулись несколько автомобилей

По одной из версий, причиной массового ДТП стало опасное вождение одного из водителей. Сейчас в районе аварии замедлено движение транспортных средств.

Днем 14 ноября на кольцевой автодороге в Петербурге произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" уже появилось видео с места аварии. На нем можно заметить поврежденные Subaru, Mitsubishi, Pegout и российскую "ГАЗель". Они разбросаны сразу по трем полосам кольцевой.

Как уточняет портал "Мегаполис", ЧП произошло на 106-м километре КАД, на внешнем диаметре дороги. В непосредственной близости от места ДТП расположен съезд на Пискаревский проспект. Очевидцы в комментариях рассказали, что один из водителей вел себя на дороге слишком агрессивно. Его автомобиль постоянно резко перестраивался, играл "в шашечки". Судя по всему, кто-то не успел оттормозиться перед автохулиганом, а дальше события развивались по принципу домино.

Информация о пострадавших отсутствует. На данный момент водители ждут прибытия на место аварии бригады ГИБДД.

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Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург